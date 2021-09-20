Украина

Футболист вошел в список "сотников" клуба.

В рамках восьмого тура УПЛ киевское Динамо с минимальным счетом обыграло Александрию благодаря реализованному пенальти в дополнительное время (1:0).

На матч команду, по традиции, вывел с капитанской повязкой Сергей Сидорчук.

Отметим, что он стал пятым в списке игроков, которые достигли данной отметки.

Впереди него Валентин Белькевич (121), Александр Головко (125), Олег Лужноый (156) и Александр Шовковский (238).

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