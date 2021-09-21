Первый англичанин в истории украинского футбола отметился в поединке Кубка Украины.
Кадим Харрис, Металлист
21 сентября 2021, 20:40
В поединке 1/16 финала Кубка Украины харьковский Металлист принимает на своем поле черниговскую Десну.
В данном противостоянии дебютировал новичок харьковчан Кадим Харрис, который вышел на замену на 60-й минуте вместо Евгения Подлепенца.
Более того, первый англичанин в истории украинского футбола уже на 74-й минуте поединка отметился дебютным голом за Металлист, вернув равновесие в счете.
Видео гола:
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