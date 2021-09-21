Украина

Первый англичанин в истории украинского футбола отметился в поединке Кубка Украины.

В поединке 1/16 финала Кубка Украины харьковский Металлист принимает на своем поле черниговскую Десну.

В данном противостоянии дебютировал новичок харьковчан Кадим Харрис, который вышел на замену на 60-й минуте вместо Евгения Подлепенца.

Более того, первый англичанин в истории украинского футбола уже на 74-й минуте поединка отметился дебютным голом за Металлист, вернув равновесие в счете.

Видео гола:

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