Наставники команд оценят игру своих подопечных в принципиальном противостоянии.
Роберто Де Дзерби, фото ФК Шахтер Донецк
22 сентября 2021, 08:51
Уже после финального свистка в матче за Суперкубок Украины образца 2021-го года между киевским Динамо и донецким Шахтером, главные тренеры обеих команд, Мирча Луческу и Роберто Де Дзерби, посетят пресс-конференцию, на которой расскажут о своих впечатлениях от игры их команд на поле НСК Олимпийский.
Без учета перехода встречи в дополнительное время и серию послематчевых пенальти, данное мероприятие начнется в 23:30 по киевскому времени.
Старт самого поединка намечен на 21:00.