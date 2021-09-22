Украина

Наставники команд оценят игру своих подопечных в принципиальном противостоянии.

Уже после финального свистка в матче за Суперкубок Украины образца 2021-го года между киевским Динамо и донецким Шахтером, главные тренеры обеих команд, Мирча Луческу и Роберто Де Дзерби, посетят пресс-конференцию, на которой расскажут о своих впечатлениях от игры их команд на поле НСК Олимпийский.

Без учета перехода встречи в дополнительное время и серию послематчевых пенальти, данное мероприятие начнется в 23:30 по киевскому времени.

Старт самого поединка намечен на 21:00.