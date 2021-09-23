Украина

Завершился матч 1/16 финала турнира.

В рамках 1/16 финала Кубка Украины Альянс из Липовой Долины переиграл представителя УПЛ Минай со счетом

В первом тайме команды сумели отличиться по два раза. На 7 минуте Кобак вывел Минай вперед, а Вишневкий спустя 5 минут сделал счет 0:2.

Однако Альянс не собирался сдаваться. Сначала Писный на 16 минуте сократил разрыв, а Загинайлов под перерыв счет сравнял.

Во втором тайме был забит лишь один мяч. Лебеденко на 83 минуте реализовал свой шанс и вывел альянс в 1/8 финала.

Альянс - Минай 3:2

Голы: Писный, 16, Загинайлов, 42, Лебеденко, 83 - Кобак, 7 Вишневкий, 12