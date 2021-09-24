Украина

Вспоминаем наиболее приятное из карьеры бывшей звезды.

Артем Милевский — однозначно положительное явление в истории украинского футбола. Как минимум, ибо он давал ему медийность. Не добившись успехов не то, что уровня Шевченко или Реброва, а даже уровня условного Коноплянки, — он всегда умудрялся оставаться на плаву, в новостном топе.

В карьере экс-форварда киевского Динамо и национальной сборной Украины было множество интересных ситуаций. Какие-то со знаком плюс, какие-то со знаком минус. А некоторые... некоторые можно просто охарактеризовать словом "Миля" и схватиться двумя руками за голову.

Но в этой статье мы пройдёмся по самым памятным моментам. Тем, благодаря которым Артема считают не только объектом для насмешек на алкогольную тему, но и неплохим футболистом. Которым он, безусловно, в свое время был.

Итак, встречайте — наш топ-7!

Финал молодежного Евро-2006

Это, конечно, в первую очередь командное достижение дружины Алексея Михайличенко, но 21-летний натурализованный беларус однозначно играл на том португальском первенстве роль первой скрипки. Или же одной из.

Артему на групповом этапе удалось забить в ворота Нидерландов и Дании (обе игры закончились победами со счетом 2:1, и в обеих также отличался Руслан Фомин), в то время как итальянцам наши минимально уступили.

В полуфинале со сборной тогда еще Сербии и Черногории Артем по причине травмы был заменен на Алексея Година уже на 16-й минуте, а наши после итоговых нулей вырвали викторию по пенальти. Ну а обыграть второй раз за турнир "оранжевых" было не суждено, пусть даже Милевский уже провел на поле весь матч. Сейчас, к слову, советуем вам послушать на него состав:



Пятов, Романчук, Яценко, Чигринский, Ярмаш, Чеберячко, Максимов, Михалик, Годин (Алиев 46), Милевский, Фомин (Фещук 46)



Ностальгия? Еще бы!

Паненка в ворота швейцарцев

Вам 21. Или 23, если верить каким-то догадкам про "липовый возраст". Вы подходите бить пенальти в самом важном на данный момент (да, были встречи с россиянами, но там на первый взгляд выходила не турнирная составляющая) матче в истории сборной Украины, имея шанс сделать счёт послематчевой серии 2:0.

Что вы будете делать? В 99% случаев — бить на силу. Максимум — прицеливаться в угол. Но нет, Миля устраивает паненку.

Пожалуй, именно тогда он впервые стал всенародным любимцем. И человеком, который не боится. Ничего. Позже, правда, лишняя смелость не раз сыграет с ним злую шутку.

Гол Реалу

Милевский никогда не скрывал любви к двум зарубежным клубам — Роме и Реалу. В случае первой свою роль сыграл Франческо Тотти, а Реал Мадрид — это просто Реал Мадрид, уж простите за тавтологию.

Тот мяч левой на добивании, забитый в ворота "сливочных" с Икером Касильясом на воротах, ничего толком не значил, ибо "бело-синие" все равно уступили с разгромным счетом, который всего лишь превратился с 0:5 в 1:5. К слову, случилось это на Сантьяго Бернабеу в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Кстати, вы заметили? Снова 2006! Прям так год-взрыв для молодого форварда!

Два дубля в ворота Спартака

Те августовские матчи 2008-го года вызвали в Украине подзабытый ажиотаж. Понятное дело, Украины против России, да еще и в легендарном виде — Динамо против Спартака! И даже равнодушный обычно к футболу президент Виктор Ющенко резко им заинтересовался.

Ну а дополнительной мотивации во все это добавляла российское вторжение в Грузию и баннеры фанатов Динамо в поддержку грузин.

Забить в тех играх — стать героем навеки. А Милевский забил четырежды. Дважды в Москве, а ещё дважды — в Киеве. И оба матча увенчались уверенными 4:1 и путевкой киевлян в групповой этап Лиги чемпионов.

Артем Милевский, реализовавший паненку в Германии, стал кумиром будущего. Надеждой. Этот же Милевский стал стал кумиром зрелым. Признанным как один из нас в полной мере.

Лучший бомбардир УПЛ 2009/2010

Не самый успешный сезон Динамо, но именно тогда "Миля" получил 10-й номер и, что не менее важно, капитанскую повязку. Кстати, случилось это все после смены россиянина Юрия Семина на его соотечественника Валерия Газзаева, который в тренерских подходах является его полной противоположностью.

Динамо тогда потеряло чемпионство несмотря на +5 к Новому году с игрой в запасе, однако Артем в своем списке опередил Жажу Коэльо из харьковского Металлиста и занял первую строчку с 17 голами. Ииии... одной голевой передаче на Андрея Ярмоленко в матче с Таврией. Она, эта передача, вошла во все возможные хит-парады. Не поленитесь еще раз пересмотреть.

Гол Барсе

Волосами и на первой минуте после подачи Шевы со стандарта! К слову, в том же сезоне 2009/2010, в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Киеву, правда, этот мяч никак не помог — гениальные Хави и Месси сделали свое дело, и потому киевляне отправились долой из еврокубков. Даже Рубин упустили вперед при 4-х очках в очных встречах, ибо казанцы сподобились обыграть Барсу на Камп Ноу и расписать нули в России, а Динамо с топами взяло лишь один пункт против Интера.

Чемпионство в Беларуси с Динамо Брест

Такой вот прыжок на 10 лет вперед, в ноябрь 2019-го. После сезона 2009/2010 в карьере Милевского были еще 2 полноценных сезона в Динамо, но самым ярким моментом там можно назвать разве что "мы к вам еще в Минск приедем, клоуны". Тогда он приехал и дело сделал, ну а через время и различные Хайдуки и Конкордии прибыл в Брест.

Да, чемпионат Беларуси не выдерживает никакой критики. Нужно хотя бы разок его посмотреть, чтобы понять, что мы имеем ввиду. Но для Артема золотые медали в родной стране (пусть он и отказался от ее паспорта) точно стали особенными. И слезы после чемпионского матча — вполне искренними.

Кстати, уже будучи игроком брестского Динамо Милевский разок заехал в Киев на товарняк против родного клуба, но получил разве что любовь трибун, ибо на табло 2 сентября 2017-го красовались эффектные 0:7.