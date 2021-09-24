Стали известны пары для следующего этапа национального Кубка.
фото УПЛ
24 сентября 2021, 12:29
В Киеве в здании Дома футбола состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Кубка Украины, во время которой 16 наиболее успешных команд текущего розыгрыша турнира узнали своих будущих соперников.
Отметим, что на данном этапе ко списку участников примкнули действующий обладатель трофея и чемпион Украины, киевское Динамо, новоиспеченный триумфатор Суперкубка Украины — донецкий Шахтер, а также луганская Заря, ковалевский Колос и полтавская Ворскла.
В итоге, были образованы следующие пары:
Металлист 1925 — Александрия
Металлист — Колос
Верес — Ворскла
Черноморец — Шахтер
Альянс — ПФК Львов
Рух — Заря
ЛНЗ — Днепр-1
Мариуполь — Динамо Киев
Ориентировочная дата проведения матчей 1/8 финала — 27 октября.
Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022-го года соответственно.
А обладатель трофея определится 11 мая 2022-го года.