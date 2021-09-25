Украина

Football.ua представляет анонс 9-го тура УПЛ между Шахтером и Вересом.

Девятый тур украинской Премьер-лиги в своей субботней части также будет содержать поединок в Киеве, где донецкий Шахтер будет совершать попытку одержать победу на стыке между успехом в Суперкубке и матчем Лиги чемпионов, а его соперник в лице ровенского Вереса постараются восстановиться после поражения на прошлых выходных.

Шахтер — Верес

Суббота, 25 сентября, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Дмитрий Бондаренко (Одесса) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Роберто Де Дзерби таки пришел ко своему первому трофею в карьере главного тренера, несколькими днями ранее добыв вместе с командой Суперкубок-2021 с помощью красивой победы над киевским Динамо (3:0). Переоценить этот успех итальянского наставника будет достаточно сложно, так как это был своеобразный экзамен на первом отрезке его работы с командой, который еще и проходил на фоне сенсационного провала на старте Лиги чемпионов. И вот теперь, когда у игроков Шахтера в головах уже сидит матч против миланского Интера, но на плечах нависли далеко не самая простая игра на внутренней арене и отставание в три очка от киевского Динамо, Де Дзерби придется балансировать между рискованной ротацией и физическим состоянием основной группы игроков.

Коллектив Юрия Вирта и вправду очень сложно приписать к числу команд, с которыми легко набирать очки. Лишь коллектив Мирчи Луческу не познал реальных проблем в игре против "красно-черных" (0:4), поэтому "горняки" будут равняться на своего принципиального оппонента, и при этом попытаются избежать участи тех же Ворсклы (1:1) или, еще хуже, Десны (4:0). Верес прочно закалился на старте УПЛ, когда четыре матча кряду не мог одержать победу, но равное количество успешных исходов в последующих пяти играх превратило команду в уверенного середняка, который точно не провалится в нижнюю половину турнирной таблицы по итогам тура.

История противостояний:

Всего матчей: 12 (10 побед Шахтера, 1 ничья, 1 победа Вереса);

На поле Шахтера: 7 матчей (6 побед Шахтера, 1 ничья);

Разница забитых и пропущенных голов: 24-5 в пользу Шахтера;

Самый результативный матч: победа Шахтера 4:0 (2017).