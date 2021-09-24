Украина

Команды УПЛ узнали арбитров на ближайший тур чемпионата Украины.

Начиная с пятницы по понедельник (24-27 сентября) пройдут поединки девятого тура украинской Премьер-лиги.

Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Екатерина Монзуль будет отвечать за систему ВАР на матче между киевским Динамо и львовским Рухом, который обслужит Юрий Иванов. Еще одну интересную встречу тура между Днепром-1 и Зарей доверили Игорю Пасхалу, а помогать ему с системой ВАР будет Евгений Арановский.

Все назначения:

24 сентября, пятница

19:30 — Колос — Ворскла — Максим Козыряцкий (Запорожье)

25 сентября, суббота

14:00 — Александрия — Мариуполь — Денис Шурман (Киевская область)

17:00 — Шахтер — Верес — Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Арбитр ВАР — Сергей Бойко (Киевская область)

19:30 — Рух — Динамо — Юрий Иванов (Донецкая область)

Арбитр ВАР — Екатерина Монзуль (Харьков)

26 сентября, воскресенье

14:00 — Минай — Львов — Дмитрий Панчишин (Харьков)

17:00 — Днепр-1 — Заря — Игорь Пасхал (Херсон)

Арбитр ВАР — Евгений Арановский (Киев)

19:30 — Десна — Металлист 1925 — Олег Омельченко (Словянск)

27 сентября, понедельник

19:30 — Черноморец — Ингулец — Денис Кривушкин (Харьков)

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.