Украина

Football.ua представляет анонс 9-го тура УПЛ между Рухом и Динамо Киев.

Девятый тур украинской Премьер-лиги завершит свою субботнюю часть поединком во Львове, где местный Рух будет совершать третью кряду попытку обыграть команду из верхней половины турнирной таблицы по итогам прошлого сезона, а его соперник в лице киевского Динамо постараются восстановиться после поражения в Суперкубке.

Рух — Динамо Киев

Суббота, 25 сентября, 19:30. Арена Львов, Киев. Юрий Иванов (Макеевка) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Киевское Динамо больше не является обладателем Суперкубка Украины, хотя удерживало этот почетный трофей в своих руках в течение трех лет. Стало это известно по итогам неудачного противостояния "бело-синих" против донецкого Шахтера посреди текущей недели (0:3), в котором коллектив Мирчи Луческу допустил слишком много ошибок. Очевидно, что теперь столичная команда пожелает отыграться, да и отправляться в Мюнхен на фоне трех кряду матчей без голов на родном НСК Олимпийский с возможной осечкой в игре против далеко не самого сильного соперника для команды Луческу видится ужасной перспективой. Без ротации точно не обойдется, однако румынскому специалисту явно предстоит поразмыслить над балансом.

Львовский Рух в родных стенах не проигрывал от начала апреля текущего года, однако матчи в гостях явно тянули команду Леонида Кучука, а до этого — Ивана Федика, вниз, поэтому и промежуточная девятая строчка в турнирной таблице УПЛ для "желто-черных" выглядит вполне закономерным исходом. У коллектива изо Львова есть определенные проблемы с разницей забитых и пропущенных мячей, а также с отсутствием побед в двух предыдущих матчах. Вот только легкой прогулке в играх против Руха не было ни у луганской Зари (1:1), ни у черниговской Десны (0:1), поэтому к матчу против еще одного серьезного соперника львовяне подходят "в огне", да и проход в 1/8 финала Кубка Украины мимо Николаева должен придать им уверенности.

История противостояний в УПЛ:

Всего матчей: 3 (1 ничья, 1 победа Динамо Киев);

На поле Руха: 1 матч (1 победа Динамо Киев);

Разница забитых и пропущенных голов: 0-5 в пользу Динамо Киев;

Самый результативный матч: победа Динамо Киев 3:0 (2021).