Украина

23-летний украинец отметился забитым мячом в поединке против Львова.

В поединке девятого тура украинской Премьер-лиги Минай принимает на своем поле ПФК Львов.

Счет был открыт на 21-й минуте первого тайма, а автором гола стал защитник львовской команды Владимир Якимец.

Для 23-летнего украинца этот гол — дебютный в профессиональном футболе.

Видео гола:

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