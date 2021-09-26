23-летний украинец отметился забитым мячом в поединке против Львова.
Владимир Якимец, ПФК Львов
26 сентября 2021, 14:58
В поединке девятого тура украинской Премьер-лиги Минай принимает на своем поле ПФК Львов.
Счет был открыт на 21-й минуте первого тайма, а автором гола стал защитник львовской команды Владимир Якимец.
Для 23-летнего украинца этот гол — дебютный в профессиональном футболе.
Видео гола:
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