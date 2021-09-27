Украина

Специалист рассказал о прошедшей игре.

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич прокомментировал поражение от Зари со счетом 0:4.

"Хотелось бы поздравить Зарю с победой, ведь они много боролись с разными факторами, очень много критики последнее время было в их сторону. Но они молодцы. Сегодня нам не повезло, но это неотъемлемая часть футбола. Когда ты выигрываешь, тебя не всегда считают лучшим, но и когда проигрываешь худшими, тоже не называют. В первом тайме пропустили гол, но по игре, она была ничейной. У нас были шансы во втором тайме и брали инициативу в свои руки, заставляя соперника играть по нашим правилам, ведь Заря всегда играет с высоким прессингом.



Но, к сожалению, то давление, которое мы создавали, не помогло нам сегодня. Если хочешь выигрывать поединки, то ты обязательно должен забивать. Ты должен реализовать свои моменты, не совершать грубых ошибок. Но самая полезная для соперника наша ошибка – это удаление игрока, ведь это облегчает игру соперника. Матч был живым и удачным до красной карточки, но после второго гола всё стало понятно. Этот матч нам принесёт урок и мы сделаем выводы".

"Конечно, можно было Когута снять раньше и тогда бы не произошло такого, но уже есть, что есть. Он очень сильно вошёл в тот момент, прессинговал и из него мог выйти гол, но ошибся. Мы хотели после первой его желтой произвести замену, но банально не успели, прошло буквально 30 секунд, и он получил уже и вторую желтую, а за ней и красную. Жаль, что так получилось, он сам понял, что оно того не стоило. Но к нему я претензий не имею. 0:4 – это разгром, но счет не по игре.

Когда команда проигрывает, конечно, будут претензии. Нужно выдержать удар и я его приму первым. Заря очень истощает своим футболом, ведь очень много проводит сильных контратак. Когда они забивают два гола, у них появляется очень сильная уверенность, и они идут дальше с большими силами. У них свой индивидуальный стиль, который не имеет ни одна команда. У нас были очень хорошие моменты во втором тайте, прессинга было много, заслужили на гол, но его не было, удаление и дальше Заря снова начала доминировать. Получается, это краткий анализ второго тайма", — сказал Йовичевич.

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