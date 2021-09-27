Украина

Футболист оценил поединок против Зари.

Защитник Днепра-1 Валерий Лучкевич прокомментировал поражение от Зари в рамках УПЛ (0:4).

"Хорошая игра против хорошего соперника. 0:4 – много, не считаю, что по игре. До удаления у нас было очень много моментов, могли решать. Надо забивать своим моменты, если не забиваешь – не сможешь выиграть. Будем работать над этим.

Хочу сказать в поддержку Игоря Когута, что само удаление – игровой момент, поэтому к нему претензий никаких. Он сегодня отдавался, как мог. После удаления было большое желание отыграться, но Заря воспользовалась этим, провела хорошие контратаки, но 0:4 – много, не по игре".

"Я не хочу комментировать судейство, я устал. Пускай у них начнут интервью брать, задавать вопросы, почему они так или не так засудили. Много было многих моментов, но я комментировать не собираюсь", — сказал Лучкевич в интервью программе Профутбол.

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