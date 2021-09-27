Украина

Президент киевского Динамо выразил разочарование относительно места Украины в текущем рейтинге УЕФА.

В рамках интервью телеканалу Футбол, президент киевского Динамо Игорь Суркис оценил перспективы развития украинского футбола, с учетом положения страны в рейтинге УЕФА.

"Для меня понятия первого и второго места на сегодняшний день уходит в тень. Почему? Потому что мы докатились до такого, что со следующего года мы напрямую не попадаем на групповой этап. Да, команда, занявшая второе место, будет получать больше матчей квалификации, но это еще неизвестно, что лучше, стартовать сразу с последнего раунда или же проходить весь путь постепенно.

Поэтому, первое место обесценено. Если у нас не будет четырех-пяти сильных клубов, вон — Металлист сейчас рвется в Премьер-лигу, то ничего не будет. Мы не будем двигаться. Все по таблице рейтинга. Смотрите на результаты в еврокубках — мы были на девятом месте, потом — на десятом, теперь — на 11-м. Еле держимся за эту строчку.

Поэтому, честь и хвала тем президентам клубов, которые поддерживают свои команды", — высказался руководитель столичного коллектива в контексте поздравления ко дню рождения президента донецкого Шахтера Рината Ахметова.

Напомним, что уже в скором времени киевское Динамо будет иметь шанс принести страны очки для международного рейтинга в гостевом матче против мюнхенской Баварии в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА.