Украина

Руководство клуба отправило специалиста в отставку.

Руководство ужгородского Миная отправило Василия Кобина в отставку.

Решение о расторжении контракта с украинским специалистом принималось лично президентом клуба Валерием Пересоляком, который крайне недоволен текущими результатами команды. Об этом сообщает пресс-служба Миная.

Под руководством Кобина Минай выиграл Первую Лигу в сезоне 2019/20, а также дебютировал в Украинской Премьер-Лиге в сезоне 2020/21.

В нынешнем сезоне Минай идет на 13 месте после восьми туров, имея в своем активе 8 очков. Команда добыла 1 победу, трижды сыграв вничью и еще четыре раза потерпев поражение.