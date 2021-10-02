Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс матча УПЛ.

Колос в рамках поединка десятого тура чемпионата Украины примет на своем поле Черноморец.

Колос — Черноморец

Суббота, 2 октября, 14:00. Стадион Колос, Ковалевка. Главный арбитр встречи — Ярослав Козык. Трансляция — на телеканале Футбол 2.

Колос, который в этом сезоне представлял Украину в еврокубках, подходит к данном матчу на уже непривычном одиннадцатом месте. В этом сезоне ковалевцам не удается показывать тот уровень игры, к которому они нас приучили ранее. Тем не менее, в этот раз команду ждет именно тот соперник, который им по зубам.

Черноморец, в свою очередь, очень неудачно начал сезон, но со временем смог найти свою игру и сейчас находится на четырнадцатом месте с шестью набранными баллами. Одесситы в каждом матче показывают, что готовы бороться за каждый балл. К тому же, молодые талантливые футболисты набираются опыта и выглядят уже более серьезными оппонентами.

Довольно интересно, что в данной встрече сойдутся почти самая худшая оборона текущего розыгрыша чемпионата Украины с самой худшей атакой. Ковалевцы за восемь матчей смогли отметиться лишь пятью забитыми голами, тогда как в пассиве Черноморца аж 22 пропущенных гола.

Колос и Черноморец уже встречались в своей истории дважды. Оба раза команды сразились в июне 2019 года — тогда Колос выиграл на своем поле с комфортным преимуществом в два мяча. В Одессе команды же провели безголевую ничью. Ожидаем, что опыт ковалевцев должен сказаться и они смогут добиться победы.

Ориентировочные составы: