Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Заря в рамках поединка десятого тура чемпионата Украины примет на своем поле Десну.

Заря — Десна

Воскресенье, 3 октября, 17:00. Стадион Славутич-Арена. Запорожье. Главный арбитр встречи — Андрей Коваленко. Трансляция — на телеканале Униан.

Заря перед воскресным игровым днем находится на шестой строчке турнирной таблицы с семнадцатью набранными баллами. Луганчане набрали отличный ход, заработав тринадцать очков в последних пяти играх. Подопечные Виктора Скрипника на фоне этого не лучшим образом выступают в Лиге конференций, имея ноль очков после двух игр.

Как раз среди недели Заря провела домашнюю встречу против Ромы и уступила со счетом 0:3. Понятно, что такие матчи создают не лучший эмоциональный фон, но с другой стороны, луганчане постараются реабилитироваться перед своими фанатами в матче против прямого конкурента. Десна, к слову, отстает от Зари всего на балл в турнирной таблице.

Подопечные Александра Рябоконя не обременены участием в еврокубках, а потому ровно прошли начало сезона и какое-то время входили в тройку лучших команд чемпионата, но три поражения в последних пяти играх несколько отбросили их назад. В прошлом туре "северяне" проиграли на своем поле Металлисту 1925, чем лишь подчеркнули наличие проблем.

Статистика личных встреч между этими командами говорит о том, что Заря — не самый удобный соперник для Десны. В последних пяти играх луганчане триумфовали три раза. Также была зафиксирована победа Десны и ничейный результат. Ожидаем, что команды в этот раз выдадут результативный поединок, но не смогут выявить победителя.

Ориентировочные составы: