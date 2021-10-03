Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Динамо Киев в рамках центрального поединка десятого тура чемпионата Украины примет на своем поле Шахтер.

Динамо Киев — Шахтер

Воскресенье, 3 октября, 19:30. Стадион НСК Олимпийский, Киев. Главный арбитр встречи — Александр Шандор (Львов). Трансляция — на телеканале 2+2.

Динамо Киев подходит к данному поединку в качестве лидера чемпионата, опережая Шахтер, заклятого врага, на три балла. Данное преимущество должно придавать уверенности подопечным Мирчи Луческу. Однако не стоит забывать, что эмоциональный фон у киевлян не самый удачный, учитывая сокрушительное поражение от Баварии в Лиге чемпионов.

Мирче Луческу и его тренерскому штабу было над чем поработать в последние дни. Помимо очевидного разбора ошибок, нужно был привести команду в себя с психологической точки зрения. Очевидно, что с мотивацией у Динамо проблем быть не должно, и дело даже не в поражении от Баварии. Совсем недавно киевляне разгромно уступили Шахтеру в матче за Суперкубок.

Стоит сказать, что игроки Динамо владели некоторым территориальным преимуществом в той встрече, но высокая реализация "горняков" сыграла свою роль. Подопечные Роберто Де Дзерби ведут погоню за киевлянами и имеют все шансы взобраться на вершину турнирной таблицы. Среди недели дончане играли против Интера и добыли ничейный результат.

"Горняки", к слову, действовали довольно уверенно, играли первым номером и вполне могли добиться победы. Подобный настрой нужно сохранить и на данный матч для того, чтобы добиться успешного результата.

Большой проблемой для Шахтера может стать отсутствие Лассины Траоре, который получил серьезное повреждение в матче против Интера. Жуниор Мораес уже присоединился к "горнякам" в Украине после восстановления, но еще не готов играть. Вероятней всего, Роберто Де Дзерби выпустит на острие Педриньо, который очень здорово проявил себя в матче с Интером, но не стоит забывать и о Фернандо с Сиканом.

У Динамо же есть очевидные проблемы в центре поля — Виталий Буяльский лечится после повреждения и пока что непонятно, сможет ли он сыграть против "горняков". Буяльский — важнейший элемент построений Мирчи Луческу, а потому без него будет очень трудно.

Статистика личных встреч между этими командами говорит о том, что матч будет безкомпромиссным. В последних пяти поединках было зафиксировано три победы Шахтера и два триумфа киевлян. Что интересно, четыре матча из пяти становились успешными для гостей.

Мы же ожидаем, что "горняки" смогут добиться победного результата и максимально обострить борьбу за первое место.

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

Это сотое противостояние Динамо и Шахтера во всех турнирах за время независимости Украины.

Динамо может потерпеть 90 поражение в УПЛ.

Беспроигрышная серия Динамо с 21 ноября 2020 продолжается в УПЛ 26 матчей: 22 победы и 4 ничьих.

Динамо сохраняет в УПЛ свои ворота "сухими" с 11 августа в течение 463 минут.

Шахтер забивает голы в течение 12 матчей УПЛ — 30 мячей.

Беспроигрышная гостевая серия Шахтера в чемпионате длится 4 игры: + 3 = 1.

30 гол в УПЛ может забить Александр Караваев (Динамо Киев).

Голевой серия Виктора Цыганкова (Динамо Киев) продолжается в Чемпионате 5 игр — 6 голов, Лассины Траоре (Шахтер) — 4 игры: 4 гола.