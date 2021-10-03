Украина

Football.ua представляет анонс 10-го тура УПЛ между Вересом и Александрией.

Десятый тур украинской Премьер-лиги в своей воскресной части будет содержать поединок в Луцке, где ровенский Верес намерен помешать Александрии увеличить победную серию поединков до трех кряду.

Верес — Александрия

Воскресенье, 3 октября, 14:00. Стадион Авангард, Луцк. Евгений Арановский (Киев) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

В адрес команды Юрия Вирта последовало достаточно много лестных отзывов по результатам их выступлений на отрезке между серединами августа и сентября, однако последовавший затем период ознаменовался неудачными встречами против Шахтера (1:4) и Днепра-1, поэтому "красно-черные" подходят к предстоящей игре с неутешительной серией из двух кряду поражений за плечами. По большому счету, игра против черниговской Десны на выезде (4:0) стала пока что единственным примером, когда Вересу удалось сыграть в результативный футбол и при этом не потерять очки. Команда продолжает играть в закрытом стиле, поэтому ее предстоящему сопернику будет точно непросто.

Перед началом сезона мало кто ожидал увидеть Александрию вблизи зоны еврокубков, однако победа над Шахтером на НСК Олимпийский (2:1) оказалась в последствии полноценной заявкой на громкие успехи, и теперь "полиграфов" достаточно сложно сбить с их пути. Потерять очки в матче против команды Юрия Гуры на главной арене страны могло и киевское Динамо в недавнем прошлом, однако вырвало победу со счетом (1:0). На Александрию эта неудача не повлияла никоим образом, что было заметно по кубковому матчу против Таврии (3:1), однако после этого последовала неубедительная игра дома против Мариуполя (2:1), и теперь большой вопрос — не был ли этот исход тревожным сигналом к более серьезным проблемам.

История противостояний

Всего матчей: 9 (3 победы Вереса, 2 ничьих, 4 победы Александрии);

На поле Вереса: 5 матчей (2 победы Вереса, 1 ничья, 2 победы Александрии);

Разница забитых и пропущенных голов: 9-13 в пользу Александрии;

Самый результативный матч: победа Вереса 3:1 (1992).