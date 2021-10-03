Украина

Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального поединка тура в УПЛ.

Действующего чемпиона Украины и обладателя Кубка Украины, Динамо Киев, ожидает очередное противостояние с принципиальным соперником в лице донецкого Шахтера в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги, которое состоится сегодня, 3 октября, в 19:30 на стадионе НСК Олимпийский.

Во второй половине сентября команды уже встречались между собой в поединке за Суперкубок Украины, в котором победу одержали подопечные Роберто Де Дзерби. Сумеет ли коллектив Мирчи Луческу взять достойный реванш за разгромное поражение в последнем матче, результат которого принес в актив нынешнего наставника Шахтера первый трофей в тренерской карьере? Об этом станет известно уже непосредственно во время игры.

Онлайн-трансляция товарищеского матча Динамо Киев — Шахтер Донецк:

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