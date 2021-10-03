Украина

В центральном матче 10-го тура УПЛ Роберто Де Дзерби также сможет рассчитывать только на одного центрфорварда — Даниила Сикана

Динамо Киев встретится с Шахтером во всеукраинском дерби, которое пройдет в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги.

Шахтер объявил список футболистов, которые могут сыграть против столичного клуба в предстоящей встрече на НСК Олимпийский.

Интересно, что главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби из-за травмы Лассины Траоре сможет рассчитывать только на одного центрфорварда — Даниила Сикана.

Также стоит отметить отсутствие в заявке ключевого левого латераля команды — Исмаили, который провел на поле 77 минут в последнем матче Шахтера против Интера в Лиге чемпионов.

Напомним, что матч Динамо Киев — Шахтер состоится в воскресенье, 3 октября, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.