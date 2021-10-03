Подопечные Юрия Вирта не могу победить уже в трех матчах УПЛ кряду.
Верес — Александрия, фото УПЛ
03 октября 2021, 15:56
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Верес — Александрия 0:0
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Полюлях, Петько — Е. Пасич (Дахновский, 84), Панасенко (Гегедош, 81), Г. Пасич (Тимофеенко, 85) — Сергийчук (М. Шестаков, 66).
Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный, Дрышлюк, Ковалец — Кожушко (Кирюханцев, 74), Гринь, Третьяков (Одарюк, 28).
Предупреждения: Полюлях — Ковалец, Дубра, Дришлюк, Бабогло, Кирюханцев