Украина

Киевляне устроили очередную акцию против "горняков".

В десятом туре Украинской Премьер-Лиги киевское Динамо примет на НСК Олимпийском донецкий Шахтер.

Фанаты киевляне уже успели отметиться очередной акцией против "горняков", вывесив плакат на фан-шоп донецкого клуба.

"Геть з Києва, іржаві", — гласит надпись на полотне.



Также поклонники Динамо не обделили вниманием и саму чашу стадиона, вывесив аналогичный баннер на трибунах.

Напомним, матч между Динамо и Шахтером начнется в 19:30. На football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.