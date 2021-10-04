Украина

Футболист травмировался на тренировке.

Полузащитник ровенского Вереса Дмитрий Клец получил травму на тренировке. Об этом футболист рассказал клубной пресс-службе.

"Травму получил на тренировке. Было столкновение с Михаилом Сергийчуком. Он бил по воротам, я пытался выбить мяч и он по инерции ударил не по мячу, а мне по ноге. Как-то так.

Не помню всего эпизода в деталях, потому что все очень быстро произошло. Врачи говорят, что повредил крестообразные связки. Сейчас готовлюсь к операции", — рассказал Клец.

Также доктор клуба заявил, что футболист будет восстанавливаться в течении шести месяцев.

"Тактика лечения заключается в проведении операции с последующим длительным восстановлением. Рассчитывать на возвращение Дмитрия мы сможем примерно через шесть месяцев после проведения оперативного вмешательства".

Отметим, что Клец перебрался в Верес в летнее трансферное окно. В 9 играх текущего сезона он забил один гол.