Украина

Футболист рассказал о комплектации национальной команды.

Главный тренер сборной Украины U-18 Сергей Нагорняк рассказал о первом сборе команды в 2021 году.

"Как я следил за кандидатами? На многих матчах я сам присутствовал, а не получалось увидеть вживую, смотрел в интернете. Некоторые ребята поедут со сборной U-19 на квалификационный раунд чемпионата Европы. Я приветствую подобную ситуацию. Лишний опыт футболистам никогда не помешает.

У нас есть на карандаше несколько игроков, выступающих за рубежом, в частности в Германии, Италии, Испании. Просто сразу всех мы вызвать не можем. Сейчас вживую посмотрим на Анатолия Семенца.

У нас в составе есть как игроки, которые уже не раз приезжали в сборную, так и новички, поэтому хотим дать ребятам снова почувствовать атмосферу сборной, пообщаться с футболистами, потренироваться, чтобы подопечные вспомнили все то, над чем мы работали до пандемии", — рассказал Нагорняк.

Отметим, что восьмого и десятого октября команда сыграет два спарринга против сборной Словакии.

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