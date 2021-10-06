Украина

Кипер пропустит матч против Динамо.

Вратарь Львова Александр Ильющенков получил травму в матче против Днепра-1, в котором его клуб уступил со счетом 0:1.

Как заявил сам футболист, у него медицинская служба в результате обследования обнаружила перелом височной кости.

"Врачи диагностировали перелом височной кости. Все было динамично, но так вышло. Это футбол, ничего не поделаешь.

Сначала было больно и начал отключаться. Потом благодаря врачам понял, что могу доиграть. Сказал, что если почувствую себя плохо, то попрошу замену. Так и доиграл", — сказал футболист.

Также стало известно, что в матче против киевского Динамо Ильющенков не сыграет.

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