Украина

Наставник Мариуполя высказался о следующем матче УПЛ против Металлиста 1925.

В рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь ожидает поединок против Металлиста-1925.

Главный тренер "приазовцев" Остап Маркевич поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Все мы понимаем, в какой ситуации оказались. Ребята и тренерский штаб прикладывают много усилий, чтобы исправить ситуацию за счет тренировочного процесса и ментально-психологической подготовки. Настроение у нас хорошее.

Сложно давать какие-то прогнозы, так как наш соперник очень хорошего уровня, как я считаю. Металлист 1925 демонстрирует комбинационный футбол и с ними будет сложно играть. Мы настраиваемся по-боевому, будем анализировать и думать, как нам действовать", — заявил Маркевич-младший в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Мариуполь — Металлист 1925 состоится в субботу, 16 октября, в 14:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.