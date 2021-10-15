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Football.ua представляет анонс центрального матча 11-го тура УПЛ между Шахтером и Зарей.

Луганская Заря в последних своих встречах регулярно отбирала очки у донецкого Шахтера. Наверняка, подопечные Виктора Скрипника попытаются это сделать вновь.

Шахтер – Заря

Пятница, 15 октября, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Шахтер и Заря имеют богатую историю противостояний между собой. Частенько Юрий Вернидуб ставил палки в колеса "горнякам", будучи главным тренером Зари. С большим успехом эту эстафету перехватил Виктор Скрипник. Его команде постоянно удается доставлять уйму проблем "оранжево-черным". За последние 4 встречи в рамках УПЛ Шахтер не сумел выиграть у Зари ни разу – 2 ничьих и 2 победы луганской команды. Несмотря на это букмекеры все равно явным фаворитом предстоящего матча считают именно Шахтер.

Бразильцы Шахтер получили небольшой отдых после тяжелого отрезка сезона, где были добыты ничейные результаты в матчах с Динамо и Интером. Международная пауза позволила большинству легионерам Шахтера тренироваться, восстановиться и в хорошем настроении подойти к предстоящей встрече. Никуда не делись проблемы Шахтера с центрфорвардом. Траоре травмирован, Мораес травмирован, Педриньо в этой позиции выглядит неубедительно. Сикану Де Дзерби не доверяет в отличии от Петракова.

С одной стороны у Шахтера впереди матч с Реалом в Лиги чемпионов и хорошо провести ротацию, с другой – Заря не тот соперник, к которому можно относится без должного уважения. Тем более луганчане в УПЛ набрали приличный ход. В последних трех турах добыли три победы и при этом ни разу не пропустили.

Шахтеру по причине дисквалификации не поможет в этом матче Сергей Кривцов, у Зари по той же причине не сыграет Дмитрий Хомченовский. Сумеет ли Де Дзерби сыграть против луганчан лучше Луиша Каштру? Букмекеры уверены, что сумеет. Мы же поставим на результативную ничью.

Статистика личных встреч в УПЛ

Всего игр в УПЛ: 46 (36 побед Шахтера, 3 ничьих, 7 побед Зари)

На поле Шахтера: 23 (17 побед Шахтера, 2 ничьих, 4 победы Зари)

Разница забитых и пропущенных голов: 108-32 в пользу Шахтера

Самый результативный матч: победа Шахтера 7:1 (2015)

прогноз 1:1

\Сергей Горбаченко, Football.ua