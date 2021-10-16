Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс матча УПЛ.

Мариуполь в рамках поединка одиннадцатого тура элитного дивизиона чемпионата Украины примет на своем поле Металлист 1925.

Мариуполь — Металлист 1925

Суббота, 16 октября, 14:00. Стадион им. Бойко, Мариуполь. Главный арбитр встречи — Александр Дердо. Трансляция — на телеканале Футбол 2.

Мариуполь после десяти сыгранных матчей находится в самом подвале турнирной таблицы — подопечные Остапа Маркевича набрали всего лишь четыре балла и, имея худшую оборону чемпионата, идут на шестнадцатом месте. Главный тренер азовцев уже прямо в прессе говорил, что ему не хватает опытных игроков, чтобы решать хоть какие-то турнирные задачи.

В предыдущем матче элитного дивизиона чемпионата Украины Мариуполь играл против Руха и уступил со счетом 0:2. Теперь команду ждет не менее тяжелый соперник, который набрал отличный ход перед играми сборных. Харьковчане после десяти проведенных игр расположились на восьмой строчке турнирной таблицы с тринадцатью баллами.

За последние три игры Металлист 1925 набрал семь баллов — ничья с ПФК Львов (0:0, победа над Десной со счетом 2:1 и минимальный триумф в игре с Минаем. Харьковский клуб ставит перед собой довольно серьезные задачи и хочет бороться за верхнюю часть турнирной таблицы. Перед матчем на правах свободного агента был подписан Соломон Кверквелия, который ранее выступал за Локомотив из Москвы.

Примечательно, что эти команды еще ни разу не встречались друг с другом в своей истории. Однако есть тенденция, которая всецело говорит в пользу харьковчан. Мариуполь проиграл пять матчей на своем поле. С другой стороны, игроки азовцев будут полны решимости прервать сложившуюся традицию и порадовать своих болельщиков.

Ориентировочные составы: