Украина

Football.ua представляет анонс 11-го тура УПЛ между Минаем и Десной.

Одиннадцатый тур украинской Премьер-лиги в своей воскресной части будет содержать поединок в Ужгороде, где закарпатский Минай намерен прервать свою серию из поражений в игре против испытывающей аналогичную потребность черниговской Десны.

Минай — Десна

Воскресенье, 17 октября, 14:00. Стадион Авангард, Ужгород. Дмитрий Панчишин (Харьков) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Кратковременный приход на пост главного тренера закарпатского Миная Николая Цымбала не ознаменовался повторным выходом команды из крутого пике, как это мы уже могли наблюдать по ходу прошлого сезона. Во время октябрьской международной паузы в этом клубе вновь произошла смена власти, и теперь уже на плечах Игоря Леонова будет лежать груз ответственности за результаты выступлений данного коллектива. Проблема в том, что как заставить команду играть исключительно на победу, на фоне почти трех месяцев без успешных результатов, не знает никто, и если такой "фокус" удастся провернуть новоиспеченному наставнику, то определенно он сможет сходу стать любимцем местной публики.

Дебютный матч Леонова во главе Миная приходится на домашнее противостояние против черниговской Десны. Скажем честно, это далеко не самый "удобный" оппонент в подобных обстоятельствах. Тем более, что и самим "северянам" очки будут нужны в максимально доступном количестве. Команда Александра Рябоконя не смогла пройти харьковский Металлист в Кубке Украины, после чего проиграла еще и Металлисту 1925 в чемпионате (1:2). Еще сильнее ухудшило ситуацию поражение от луганской Зари (0:2). Очевидно, что подобного шанса забрать "легкие" три очка, пока соперники перестраиваются под нового тренера, у черниговского коллектива в ближайшее время больше не будет, однако совершенно нет уверенности в том, что дела внутри команды обстоят наилучшим образом в плане психологии.

История противостояний

Всего матчей: 2 (1 победа Миная, 1 победа Десны);

На поле Миная: 1 матч (1 победа Миная);

Разница забитых и пропущенных голов: 3-2 в пользу Миная;

Самый результативный матч: победа Миная 3:1 (2021).