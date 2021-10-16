Украина

Криворожский клуб победил дома со счетом 3:0.

В матче 14-го тура Первой лиги Кривбасс одержал крупную победу над Краматорском на своем поле. Голами в составе краматорского клуба отличились Клим Приходько, Дмитрий Семенов и Роман Дебелко.

На данный момент Кривбасс занимает вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего Металлиста на 7 очков. Краматорск же занимает 13-е место, имея в активе 12 пунтов.

Кривбасс – Краматорск 3:0

Голы: Приходько, 70, Семенов, 77, Дебелко, 90+1.

Кривбасс: Сарнавский, Фатеев (Пятов, 65), Заименко (к), Семенов, Горват (Малиновський, 72), Яровой (Приходько, 66), Татарков, Гонсалвез (Полонский, 82), Илич (Рябов, 46), Щедрый, Дебелко.

Краматорск: Поспелов, Прокопчук, Витенчук, Даудов (Ндукве, 62), Зубков (к), Сеницкий, Мягков, Дорошенко, Шушко, Сухаров (Агапов, 80), Блажко (Гуничев, 80).

Предупреждения: Семенов, Приходько – Дорошенко, Мягков, Зубков, Блажко.

Удаление: Мягков, 76.