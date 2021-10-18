Украина

Football.ua представляет анонс 11-го тура УПЛ между Черноморцем и Вересом.

Одиннадцатый тур украинской Премьер-лиги завершится матчем вечером понедельника в Одессе, где местный Черноморец намерен прервать свою серию из без побед в игре против испытывающего схожую потребность ровенского Вереса.

Черноморец — Верес

Понедельник, 18 октября, 19:30. Стадион Черноморец, Одесса. Денис Шурман (Киевская обл.) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Подопечные Юрия Мороза все еще не могут связать между собой два фактически взаимоисключающих понятия: молодость и стабильность в результатах. Как итог, одесский Черноморец завершил первую треть сезона УПЛ в зоне переходных матчей, откуда, как показывает практика, командам не так уж и просто выбраться. Матчи с участием "моряков" являются одними из наиболее результативных в этом футбольном году, однако всего шесть набранных на данный момент очков дают повод засомневаться, что команду устраивает подобный расклад. Предыдущая игра против ковалевского Колоса в исполнении команды была не такой уж и плохой, но и тут неудачный результат — поражение 1:2 — не дает нам повода говорить о какой-либо пользе усиленного сопротивления соперникам со стороны одесситов.

В предстоящем домашнем матче против ровенского Вереса команде Мороза еще предстоит пройти через все возможные мучения от вязкого футбола оппонентов. Наверное, ни одна из команд в УПЛ не способна сыграть в настолько четко выстроенном стиле, как это делает коллектив Юрия Вирта. Для заточенных на атаку футболистов, которых в составе Черноморца предостаточно, матч против подобного соперника станет серьезным вызовом, но это еще большой вопрос, смогут ли сами "красно-черные" извлечь пользу из собственного футбола. В последних трех турах у них не было побед, хотя и соперников по типу днепровского Днепра-1 (0:1), донецкого Шахтера (1:4) и Александрии (0:0) "проходными" назвать точно не получится.

История противостояний

Всего матчей: 18 (9 побед Черноморца, 3 ничьи, 6 побед Вереса);

На поле Черноморца: 9 матчей (9 побед Черноморца, 1 победа Вереса);

Разница забитых и пропущенных голов: 26-21 в пользу Черноморца;

Самый результативный матч: победа Черноморца 4:2 (1961).