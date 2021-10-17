Украина

Завершились два поединка чемпионата Италии.

В рамках восьмого тура чемпионата Италии Удинезе в меньшинстве спас ничейный результат на своем поле в концовке матча против Болоньи.

Удинезе — Болонья 1:1

Голы: Бету, 82 — Барроу, 67

Удинезе: Сильвестри — Ларсен (Молина, 69), Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Удоджи (Пуссетто, 69) — Перейра, Уолас, Макенго — Деулофеу (Соппи, 86), Бету.

Болонья: Скорупски — де Сильвестри, Сумаоро, Бинкс (Медель, 68), Теате (Ольсен, 68) — Хики, Сориано, Сванберг (Майкл, 56; Виньято, 72), Домингес — Арнаутович, Барроу.

Предупреждения: Перейра, Деулофеу — Сванберг, Виньято, Скорупски, Сумаро, Домингес, Хики, Сориано

Удаление: Перейра, 38

Сассуоло, в свою очередь, отправился в гости к Дженоа и умудрился сыграть вничью, ведя в два мяча по ходу встречи.

Дженоа: Сиригу — Сабелли (Экубан, 32), Кришито, Бираски (Камбьязо, 51) — Васкес, Фарес, Бадель (Каллон, 46), Туре (Бехрами, 76), Ровелла — Пандев (Кайседо, 76), Дестро.

Сассуоло: Консильи — Толян, Кирикеш, Феррари, Рожерио — Джуричич (Кирьякопулос, 74), Лопес (Гольданига, 90), Фраттези — Берарди (Маньянелли, 90), Скамакка (Дефрель, 74), Распадори (Харруи, 61).

Предупреждения: Бираски, Дестро, Стураро — Фраттези, Кирикеш, Харруи, Толян