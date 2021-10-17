Украина

Подопечные Юрия Максимова сохранили преимущество в один мяч и набрали три очка в актив.

В 11 туре УПЛ Александрия из одноименного города принимала полтавскую Ворсклу.

С первых минут подопечные Юрия Гуры начали создавать моменты. Усилиями Клаудио Спинелли в первые десять минут Александрия дважды нагнетала обстановку у ворот Дмитрия Ризныка. Аргентинец выступал в роли ассистента, а удары наносили Мирослав Одарюк и Игорь Кирюханцев соответственно.

Полтавская команда выдержала стартовый натиск соперника и в первой же контратаке забила гол. В составе гостей отличился Ранхель.

Хозяева тут же ответили своим шансом, но удар Одарюка был блокирован защитником. Затем фортуна вновь отвернулась от команды Юрия Гуры. На 20 минуте страшную травму получил Кирилл Ковалец. Хавбека хозяев пришлось уносить на носилках, а вместо него на поле вышел Сергей Рыбалка.

Однако футболисты Александрии не стушевались и продолжали создавать момент за моментом у ворот подопечных Юрия Максимова. На тридцатой минуте Рыбалка опасно пробил штрафной, а еще через две минуты почти вся команда хозяев оказалась в штрафной Ворсклы, но мяч в ворота так никто и не добил, после чего сработало негласное правило "не забиваешь ты — забивают тебе", и Ранхель оформил дубль.

Однако на этом команды не остановились. Буквально тут же Александрия вновь создала момент у ворот Ризныка. Голкипер Ворсклы совершил отличный сейв, спасая свою команду от пропущенного гола после удара Клаудио Спинелли.

В начале второго тайма хозяева вновь выглядели активнее. За первые 10 минут футболисты "Александрии" имели целых три момента у ворот Ризныка: Мирошниченко попал в перекладину, Ризнык спас после удара Кожушко, а после атаки, которую завершил Калюжный, Ворсклу ничего не спасло.

Следующие 10 минут на поле ничего серьезного не происходило, но после этой передышки команды сразу же обменялись атаками. Сначала Степанюк оказался в штрафной, но удар нанести не получилось, а затем Александрия ответила контратакой, однако выстрел Кожушко был заблокирован.

В конце встречи участники матча "зажгли" не своей игрой, а эмоциями, вспыхнувшими после фола Кожушко, за который игрок получил красную карточку. Стоит отметить, что это не единственная красная карточка в матче, ведь Юрий Максимов также был удален за потасовку с членом тренерского штаба Александрии.

Уже в дополнительное время Ворскла могла забить третий мяч, но Гринь, появившийся на поле раньше, выбил мяч с "ленточки".

Команда Юрия Максимова вернулась на третье место, а Александрия осталась на шестом.

Александрия — Ворскла 1:2

Голы: Калюжный, 53 — Ранхель, 13, 39

Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Дришлюк, Калюжный, Ковалец (Рыбалка, 23), Одарюк (Кожушко, 46), Кирюханцев (Грынь, 86) — Спинелли (Устименко, 46).

Ворскла: Ризнык — Тамм, Яворский (Кушниренко, 56), Пердута — Челядин, Тилль (Коджови, 90+3), Скляр, Кане — Пешич (Кравчук, 70), Ранхель, Степанюк.

Предупреждения: Кожушко, Мирошниченко, Дубра, Бабогло — Ранхель, Тилль.

Удаление: Кожушко, 76