Украина

Итальянский специалист признался, что языковой барьер является проблемой, которая нуждается в решении.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер встретится с мадридским Реалом. Накануне этой встречи главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби пообщался с журналистами испанского издания Marca и рассказал о своей адаптации в украинском клубе.

"Как это тренировать 14 бразильцев? Легко, ведь они суперпрофессионалы. Я не хочу сказать, что бразильские футболисты в целом отличаются своей несерьезностью, но наши — образцовые в этом плане. Как и украинцы. Для меня неважно происхождение, возраст или цвет кожи... Имеет значение только то, что происходит на поле".

"Влияет ли языковой барьер? Это катастрофа! (Смеется.) Однако, у меня есть два замечательных переводчика. Надеюсь, они станут тренерами, когда я уйду. Я хочу, чтобы ребята понимали, что я говорю, а не как в Google Переводчике. Это важно, когда мы говорим о футболе или определенных эмоциональных моментах. Мои игроки — интеллигентные ребята. Футбол — один из немногих языков мира, что позволяет всем понимать друг друга", — приводит слова Де Дзерби Marca.

Напомним, матч Шахтер — Реал Мадрид состоится завтра, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.