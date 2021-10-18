Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский Черноморец и ровенский Верес.

Программа 11-го тура украинской Премьер-лиги будет продолжена поединком в Одессе, где местный Черноморец будет на своем поле принимать ровенский Верес.

Юрий Мороз, после поражения от ковалевского Колоса (1:2), решил использовать в стартовом составе своей команды на позиции центрального защитника Кристиана Биловара.

Юрий Вирт, на фоне ничьей против Александрии (0:0), предпочел увидеть с первых минут в опорной зоне Валерия Кучерова, в то время как на острие атаки сыграет Михаил Шестаков.

Черноморец: Кучерук — Путря, Кадири, Биловар, Вантух — Цитаишвили, Смирный, Михайленко, Авагимян — Ванат, Исаенко.

Запасные: Варакута, Дубко, Кузик, Долгов, Тлумак, Бугай, Вачиберадзе, Кравченко, Брагару.



Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Кучеров, Полюлях — Е. Пасич, Панасенко, Г. Пасич — М. Шестаков.

Запасные: Кичак, С. Шестаков, Махнев, Петько, Тимофеенко, Гечев, Гегедош, Сергийчук.



Матч Черноморец — Верес начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.