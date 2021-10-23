Украина

Football.ua представляет анонс 12-го тура УПЛ между Ворсклой и Шахтером.

В центральном матче тура донецкий Шахтер на выезде сыграет с полтавской Ворсклой.

Ворскла – Шахтер

Суббота, 23 октября, 17:00. Стадион имени Бутовского, Полтава. Сергей Бойко – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Полтавская Ворскла в прошлом туре в тяжелом матче добыла победу над Александрией 2:1, а вот Шахтер легко одолел луганскую Зарю со счетом 6:1 и обгоняет команду Юрия Максимова на 2 очка в турнирной таблице.

На неделе "горняки" крупно проиграли Реалу в Лиге чемпионов со счетом 0:5. Этот результат явно подпортил настроение донецким футболистам. Вице-чемпион явно будет нацелен на то, чтобы добыть уверенную победу и хоть как-то реабилитироваться перед собственными болельщиками. Терять очки Шахтеру нельзя по двум причинам. Во-первых, Ворскла в случае победы обойдет их в турнирной таблице. Во-вторых, на первом место по-прежнему Динамо. Киевляне в этом туре будут играть против Днепра-1 и существует вероятность, что потеряют очки. Нельзя не пользоваться такой возможностью. А даже если этого не произойдет, то нельзя отпускать киевлян, которые на данный момент имеют преимущество перед Шахтером в три очка.

Ворскла – очень непростой соперника. Полтавская команда выдала серию хороших игр. Несмотря на потерю своего лучшего бомбардира прошлого перед стартом сезона, атакующий потенциал выглядит более чем внушительно. Степанюк и Тилль демонстрируют высокий уровень взаимопонимания, регулярно начал забивать Рангел.

Учитывая форму Ворсклы и тот факт, что команда Юрия Максимова должна быть свежее своего оппонента из-за более длительного отдыха, но не забываем, что есть в составе полтавчан футболисты, которые болеют коронавирусом. Имена этих игроков не называются, но в прошлом туре Ворскла играла без: Чеснакова, Пуцлина, Бондаренко и Вакулы. Несмотря на все это сделаем достаточно смелый прогноз и поставим на ничейный результат.

История личных противостояний

Всего игр: 52 (3 победы Ворскла, 10 ничьих, 39 побед Шахтера)

На поле Ворсклы: 26 (3 победы Ворсклы, 6 ничьих, 17 побед Шахтера)

Статистика забитых и пропущенных голов: 106-30 в пользу Шахтера

Самый результативный матч: победа Шахтера 7:3 (1998)

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua