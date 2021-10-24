Украинский вингер вывел Динамо вперед в поединке 12-го тура УПЛ.
Виктор Цыганков
24 октября 2021, 18:57
В рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо принимало на своем поле Днепр-1 и одержало уверенную победу со счетом 2:0.
Нули на табло сохранялись вплоть до 50-й минуты встречи, пока Виктор Цыганков не вывел "бело-синих" вперед точным ударом с дальней дистанции.
Голкипер днепровского клуба Валентин Кожокару оказался бессилен в данной ситуации и не смог спасти свою команду от пропущенного мяча.
Видео гола:
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