Украина

Украинский вингер вывел Динамо вперед в поединке 12-го тура УПЛ.

В рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо принимало на своем поле Днепр-1 и одержало уверенную победу со счетом 2:0.

Нули на табло сохранялись вплоть до 50-й минуты встречи, пока Виктор Цыганков не вывел "бело-синих" вперед точным ударом с дальней дистанции.

Голкипер днепровского клуба Валентин Кожокару оказался бессилен в данной ситуации и не смог спасти свою команду от пропущенного мяча.

Видео гола:

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