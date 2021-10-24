Украина

Мирча Луческу заменами перевернул игру своей команды после перерыва.

Свой матч против полтавской Ворсклы на ее поле в рамках двенадцатого тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер накануне завершил тяжелой победой со счетом 2:0, однако данный результат позволял "горнякам" в очередной раз сблизиться с киевским Динамо, чей поединок отчетных выходных ожидался вечером в воскресенье.

Подопечные Мирчи Луческу принимали на своем один из наиболее ярких и опасных коллективов страны — днепровский Днепр-1, поэтому матч на НСК Олимпийский вполне мог конкурировать в зрительском спектре внимания нашего болельщика даже с самим El Clasico!

В отличии от соперников, у СК не было необходимость посреди недели играть еврокубковый поединок, поэтому игроки гостей скорее присоединились ко всей стране за просмотром происходящего на Камп Ноу в отношениях каталонской Барселоны и "бело-синих" (1:0), сразу после основательной подготовки к ответственной игре. У Днепра-1 открывались прекрасные перспективы, в случае собственного успеха, обогнать полтавскую Ворсклу в турнирной таблице. С точки зрения же Динамо данная встреча рассматривалась только как возможность в очередной раз отдалиться от настырного коллектива Роберто Де Дзерби.

Начало поединка было нетипичным для противостояния этих двух команд. Динамо решило попытать удачу, и отказалось от привычного стартового штурма чужих ворот, и при этом еще и отдало мяч своим оппонентам. Днепр-1 достаточно неплохо пользовался этим преимуществом во владении, но даже потенциальной угрозы для ворот Бущана при этом создать не сумел. Подобная акция милосердия от "бело-синих" продолжалась недолго, поэтому уже в скором времени мы наблюдали привычное Динамо в атаке.

Нельзя было сказать, что хозяева поля уж слишком перетруждали работой линию обороны соперников. Днепряне играли по схеме пять защитников, и долгое время этот редут казался неприступным для их соперников. Луческу подобная ситуация точно не устраивала, именно поэтому на вторую половину матча румынский специалист бросил в бой сразу трех новых футболистов. На фоне невнятной игры в первом тайме, Динамо разительно преобразилось после этого действия главного тренера.

Для продолжения борьбы на равных Днепру-1 требовалось не пропустить от соперников сразу по возвращению на футбольное поле после перерыва. На бумаге это оказалось сделать сложнее, чем в реальной жизни. Тем более, когда подобные дальние удар в девятку удаются Виктору Цыганкову! На 50-й минуте лидер атаки киевлян прицельным ударом поразил чужие ворота, после чего его команде было необходимо решить уже куда более простую задачу по сохранения преимущества.

Разархивироваться из глубокой обороны гости в спешном темпе не сумели, поэтому были вынуждены играть на своей половине поля в большую часть оставшегося времени до финального свистка. Днепр-1 достаточно спокойно контролировал верховые фланговые передачи, а также уверенно справлялся с давлением при лобовом столкновении. Но вот сдержать оппонентов, когда тем удавалось совершить забросы в свободные зоны, тут уж, простите, не хватало ключевых футболистов на флангах обороны.

Именно через позицию левого флангового защитника днепрян ворвался на 70-й минуте Цыганков, и, если бы не Логинов, но гол в тот эпизоде записал бы на свой счет Шапаренко, но рикошет от защитника пришелся прямиком на Гармаша, который и расстрелял ворота с ближней дистанции. С точки зрения итогового результата, подобных действий хозяев поля для победы было более чем достаточно, да и не особо они отступали к своим воротам под занавес встречи.

В следующем туре киевское Динамо проведет гостевой матч против Мариуполя, против которого на побережье Азовского моря на следующей неделе проведет и свою выездную игру 1/8 финала. В свою очередь, днепровский Днепр-1 на своем поле будет принимать закарпатский Минай через несколько дней после гостевой кубковой игры против ЛНЗ Черкассы.— Днепр-1 2:0Цыганков, 50, Гармаш, 70.Бущан — Тымчик, Забарный, Кендзера, Миколенко (Караваева, 76) — Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46) — Цыганков, Буяльский, Витиньо (Де Пена, 46) — Рамирес (Гармаш, 67).Кожокару — Лучкевич (Адамюк, 72), Логинов (Чуже, 82), Сваток, Нельсон, Гуцуляк — Джурасек (Билл, 82), Игнатенко, Пихаленок, Ярмолюк (Назаренко, 71) — Довбик.Предупреждения: Андриевский — Игнатенко, Логинов.