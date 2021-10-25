Наставник Зари прокомментировал победу луганского клуба над Колосом.
виктор скрипник, фк заря
25 октября 2021, 11:05
Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал минимальную победу своей команды над Колосом (1:0).
"Есть игры, которые очень важны в плане добытого результата. Мы хотим дать бой в турнирной таблице, ведь наши непосредственные конкуренты потеряли очки в этом туре. Буквально несколько дней назад мы играли в еврокубках и не было той свежести, которая нужна.
Что касается ротации, то все будет зависеть от состояния футболистов. Вскоре Жуниньо и Вернидуб присоединятся к нам, также мы ждем результатов МРТ Владислава Кабаева и прогнозов от врачей по Громову. У нас расклад такой: Кто лучше — тот и играет в основном составе", — приводит слова специалиста пресс-служба Зари.
Также Скрипник поделился ожиданиями от кубковой встречи с Рухом.
"Мы держим в уме финал прошлого года и движемся к новым свершениям. Это тот титул, за который нужно бороться — с такими мыслями мы едем во Львов", — заявил главный тренер Зари.
Напомним, луганская Заря проведет матч с Рухом в рамках 1/8 финала Кубка Украины в четверг, 28 октября.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.