Украина

Бывший защитник сборной Украины рассказал о своем отношении к изменениям в мировом футболе.

Экс-футболист Карпат, Днепра, Шахтера и сборной Украины Артем Федецкий рассказал о том, как он относится к изменениям в мировом футболе.

"УЕФА сейчас полностью защищает и оберегает футболистов. Что защищают — это хорошо, берегут здоровье. Но из футбола начинают делать балет — любой контакт, все эти видеоповторы, любой визг.. это не украшает футбол. Футбол — это эмоции, борьба. В хоккей играют настоящие мужчины — в футбол точно так же.

Переходят уже границы, это уже не эмоции — это коммерция, бизнес. Нет той спортивной жизни, как было раньше. С судьями не поговоришь уже. Эмоции все равно должны быть", — заявил Федецкий Youtube-каналу Пряма Червона.

Также экс-футболист рассказал о том, как встретил Франка Райкаарда в Турции.

"Мы были на территории отеля, дети играли в футбол, а я уже просто смотрел со стороны. Тут подходит Райкаард и говорит, что у меня хорошее тело. Слово за слово, говорю, что футболист и напоминаю, что мы с ним виделись уже. Он долго вспоминал, но после слов "во Львове" сразу заулыбался, обнялись", — поделился воспоминаниями Федецкий.