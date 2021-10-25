Украина

Команда из Ровного столкнулась с серьезными кадровыми проблемами.

В матче 11 тура юношеского чемпионата Украины между Черноморцем и Вересом произошел неординарный случай.

Из-за дисквалификации вратаря ровенской команды в 10 туре Назара Мыгаля, ворота против одесситов вынужден был защищать полевой игрок — защитник Александр Алексеевец.

В итоге, его команда уступила с разгромным счетом 5:1 несмотря на то, что именно Верес вышел вперед.

Верес U-19 занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата. Черноморец, в свою очередь, на восьмой позиции.