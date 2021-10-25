Команда из Ровного столкнулась с серьезными кадровыми проблемами.
Александр Алексеевец (с мячом), НК Верес
25 октября 2021, 22:28
В матче 11 тура юношеского чемпионата Украины между Черноморцем и Вересом произошел неординарный случай.
Из-за дисквалификации вратаря ровенской команды в 10 туре Назара Мыгаля, ворота против одесситов вынужден был защищать полевой игрок — защитник Александр Алексеевец.
В итоге, его команда уступила с разгромным счетом 5:1 несмотря на то, что именно Верес вышел вперед.
Верес U-19 занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата. Черноморец, в свою очередь, на восьмой позиции.