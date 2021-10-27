Украина

Стали известны стартовые составы команд на игру.

В рамках 1/8 финала Кубка Украины ровенский Верес в Луцке сыграет против полтавской Ворсклы.

Главные тренеры команд Юрий Вирт и Юрий Максимов определились со стартовыми составами на игру.

Верес: Кичак — С.Шестаков, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях, Петько, Дахновский, Г.Пасич, Гегедош, Сергийчук.

Запасные: Когут, Мирошник, Солдат, Тимофеенко, Панасенко, М.Шестаков, Е.Пасич, Гук.

Ворскла: Ризнык — Пердута, Якубу, Тилль, Пешич, Яворский, Тамм, Челядин, Кане, Рангел, Степанюк.

Запасные: Ткаченко, Павлюк, Хрипчук, Амилькар, Исенко, Кушниренко.

Матч Верес — Ворскла состоится в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.