Руководство клуба решило оставить маставника.
ОСТАП МАРКЕВИЧ, ФК МАРИУПОЛЬ
27 октября 2021, 17:42
Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич после поражения от Черноморца в четвертом туре УПЛ намеревался покинуть "азовцев".
Специалист после матча встретится с руководством клуба, которым сообщил о намерении прекратить сотрудничество.
Руководство, в свою очередь, отказало Остапу Маркевичу, при этом заверив того, что полностью ему доверяет.
Несмотря на это, Мариуполь не исправил игровые проблемы и занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ после 12 сыгранных туров.
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