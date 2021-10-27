Украина

Руководство клуба решило оставить маставника.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич после поражения от Черноморца в четвертом туре УПЛ намеревался покинуть "азовцев".

Специалист после матча встретится с руководством клуба, которым сообщил о намерении прекратить сотрудничество.

Руководство, в свою очередь, отказало Остапу Маркевичу, при этом заверив того, что полностью ему доверяет.

Несмотря на это, Мариуполь не исправил игровые проблемы и занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ после 12 сыгранных туров.

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