Украина

Football.ua представляет анонс поединка 1/8 финала Кубка Украины между Металлистом и Колосом.

Харьковский Металлист и ковалевский Колос в очном противостоянии в Харькове решат, кто будет играть в 1/4 финала Кубка Украины.

Металлист — Колос

Четверг, 28 октября, 19:30. ОСК Металлист, Харьков. Геннадий Серпутько (Одесса, Украина). — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 3.

Амбициозный проект авторства Александра Ярославского и Евгения Красникова по возвращению харьковского Металлиста в "элиту" украинского футбола вовсю набирает обороны. Перед командой поставлена четка задача — за один сезон перескочить этап Первой лиги, и уже в следующем году попробовать свои силы в УПЛ. Матчи Кубка Украины против представителей наивысшего дивизиона страны в данном контексте подоспели как нельзя кстати. Металлист уже успел выбить черниговскую Десну, а теперь будет иметь возможность сыграть против более нестабильного коллектива. Однако, как и в любом состязании на вылет, возможны варианты.

Команда Сергея Кузнецова в текущем сезоне не похожа ни на один из примеров собственной игры образца прошлых лет. Колос закупился игроками в атакующую линию, но при этом забил меньше всех в текущем розыгрыше чемпионата. Очевидно, что без стабильного взятия чужих ворот коллектив из Ковалевки недобирает необходимые для улучшения турнирного положения очки. Впрочем, возможный кубковый успех, а "колоски" только проведут свой дебютный матч в текущем розыгрыше, может слегка перекрыть досадные поражения в двух предыдущих матчах против Днепра-1 (0:2) и луганской Зари (0:1).

Ориентировочные составы

Металлист: Рыбка — Романюк, Мизюк, Федорив, Шопин — Банада, Сарапий — Танчик, Риаскос, Пидлепенец — Пейшото.

Колос: Фесюн — Ром, Павловец, Новак, Черноморец — Ильин, Милько, Богданов, Чурко — Лысенко, Ренан.

История противостояний: ранее команды не пересекались.