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Football.ua представляет анонс матча 13-го тура украинской Премьер-лиги.

В рамках 13 тура украинской Премьер-лиги Ингулец в домашних стенах сыграет против ровенского Вереса.

Суббота, 30 октября, 19:30. Стадион Зирка, Кропивницкий. Арбитр - Катерина Монзуль. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Ингулец, несмотря на большие амбиции президента команды, пока не может найти свою игру и демонстрирует достаточно прагматичный футбол. Команда мало забивает (9 мячей) и достаточно много пропускает (22 гола). Меньше Ингульца в этом сезоне забил Колос, Минай и Львов.

Отрезками Ингульцу удается демонстрировать неплохую игру. Победа над Мариуполем еще 28 августа — подтверждение, что футболисты могут создавать моменты и их реализовывать. Однако, серия без побед у команды длится уже шесть игр, учитывая поражение от ЛНЗ в Кубке Украины. Ситуацию нужно исправлять и срочно, иначе команда Сергея Лавриненко рискует составить компанию Мариуполю в зоне прямого вылета.

Что касается Вереса, то команда достаточно бодро вошла в сезон. Напомним, что команда Юрия Вирта в этом сезоне вернулась в Премьер-лигу. Старт сезона вышел довольно смазанным — было много поражений и неубедительная игра. Ходили слухи об увольнении главного тренера, но сразу после этих слухов, Верес начал добывать очки.

В последних четырех матчах в УПЛ команда из Ровно добыла семь очков, лишь однажды уступив сопернику в счете и игре — 4:1 от донецкого Шахтера. Однако к матчу против Ингульца Верес подходит не в лучшем настроении, но заряженными доказать, что поражение от Ворсклы в Кубке Украины, при хорошей игре, было случайностью.

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