Football.ua представляет анонс матча 13-го тура украинской Премьер-лиги.
НК Верес
30 октября 2021, 08:30
В рамках 13 тура украинской Премьер-лиги Ингулец в домашних стенах сыграет против ровенского Вереса.
Суббота, 30 октября, 19:30. Стадион Зирка, Кропивницкий. Арбитр - Катерина Монзуль. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.
Ингулец, несмотря на большие амбиции президента команды, пока не может найти свою игру и демонстрирует достаточно прагматичный футбол. Команда мало забивает (9 мячей) и достаточно много пропускает (22 гола). Меньше Ингульца в этом сезоне забил Колос, Минай и Львов.
Отрезками Ингульцу удается демонстрировать неплохую игру. Победа над Мариуполем еще 28 августа — подтверждение, что футболисты могут создавать моменты и их реализовывать. Однако, серия без побед у команды длится уже шесть игр, учитывая поражение от ЛНЗ в Кубке Украины. Ситуацию нужно исправлять и срочно, иначе команда Сергея Лавриненко рискует составить компанию Мариуполю в зоне прямого вылета.
Что касается Вереса, то команда достаточно бодро вошла в сезон. Напомним, что команда Юрия Вирта в этом сезоне вернулась в Премьер-лигу. Старт сезона вышел довольно смазанным — было много поражений и неубедительная игра. Ходили слухи об увольнении главного тренера, но сразу после этих слухов, Верес начал добывать очки.
В последних четырех матчах в УПЛ команда из Ровно добыла семь очков, лишь однажды уступив сопернику в счете и игре — 4:1 от донецкого Шахтера. Однако к матчу против Ингульца Верес подходит не в лучшем настроении, но заряженными доказать, что поражение от Ворсклы в Кубке Украины, при хорошей игре, было случайностью.
Ориентировочные составы
Интересные факты от УПЛ
- Безвыигрышная серия Ингульца в УПЛ длится 5 игр: ничья и 4 поражения.
- В двух предыдущих турах Ингулец проигрывал с большим счетом.
- Безголевая серия Ингульца в УПЛ длится 183 минуты.
- Верес не проигрывает в УПЛ на протяжении 3-х матчей: 2 победы и ничья.
- Верес не пропускает голов в УПЛ 274 минуты подряд.
- Ингулец с 21 февраля 2021 года на своем поле если пропускает голы в УПЛ, то не менее 2 мячей за игру.
- 10-й гол в УПЛ может забить Евгений Опанасенко (Ингулец).
прогноз 1:2