Украина

Football.ua представляет анонс поединка 13-го тура УПЛ между Мариуполем и Динамо.

Киевское Динамо проведет свой второй поединок за неделю против Мариуполя на выезде. В среду киевляне одолели команду Остапа Маркевича в рамках Кубка Украины, теперь же столичные футболисты постараются сделать тоже самое уже в рамках чемпионата Украины.

Мариуполь – Динамо

Суббота, 30 октября, 14:00. Стадион имени Бойко, Мариуполь. Виталий Романов – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

В кубковом матче, который киевское Динамо выиграло у Мариуполя со счетом 2:1, Мирча Луческу дал отдых многим своим основным исполнителям. Это не помешало столичным футболистам одержать уверенную победу. Первый тайм был сыгран на достаточно высоком уровне, и динамовцы вполне могли рассчитывать на более крупный счет по итогам первого тайма. А вот во второй половине встречи киевляне откровенно бросили играть и стали экономить силы. Мариуполь сократил отрыв до минимума и в концовке встречи надеялся найти еще момент, чтобы сравнять счет. Такая концовка той встречи привела в ярость Мирчу Луческу, который не выбирал выражений на послематчевой пресс-конференции.

Если же мы вернемся в дела УПЛ, то команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. У Динамо на 28 очков больше. Мариуполь слишком нестабилен. Даже в тех матчах, где команда отрезками выглядела очень неплохо и создавала свои моменты, она все равно проигрывала. Остап Маркевич от матча к матчу не устает повторять, что его команде не хватает опытных футболистов, потому такие результаты показывает его коллектив.

С учетом того, что в основной состав Динамо на этот матч скорее всего вернуться основные исполнители, то шансов на успешный итоговый результат для "азовцев" практически нет. Единственное что может помочь мариупольцам, так это мысли динамовских игроков о предстоящей встрече с Барселоной в Лиги чемпионов. Если же Мирча Луческу не сумеет хорошенько взбодрить свою команду перед этим поединком, то вполне может повториться сценарий кубковой игры.

Статистика личных встреч в УПЛ

Всего игр в УПЛ: 46 (2 победы Мариуполя, 6 ничьих, 38 побед Динамо)

На поле Мариуполя: 23 (2 победы Мариуполя, 3 ничьих, 18 побед Динамо)

Разница забитых и пропущенных голов: 28-107 в пользу Динамо

Самый результативный матч: победа Динамо 9:0 (2010)

прогноз 0:3

Сергей Горбаченко, Football.ua