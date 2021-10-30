Украина

Football.ua представляет анонс поединка 13-го тура УПЛ между Шахтером и Десной.

Матч, который вполне мог бы претендовать на статус центрального тура, если бы не текущая форма черниговской команды.

Шахтер – Десна

Суббота, 30 октября, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Денис Шурман – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Шахтер в прошлом туре не без труда обыграл полтавскую Ворсклу. Удаление Оливье Тилля в первом тайме во многом предопределило исход той встречи. Также отметим, что потрясающе в игру вошел Манор Соломон, который после выхода на замену своими действиями внес большой вклад в общий успех своей команды.

На неделе у Шахтера была выездная кубковая игра в Одессе против Черноморца. "Горняки" добыли достаточно уверенную победу в том поединке. Десна же на неделе отдыхала, поскольку из кубка вылетела еще раньше.

Черниговская Десна очень здорово начала сезон. Несмотря на все те слухи о проблемах черниговского клуба, команда Александра Рябоконя длительное время держалась на первой строчке турнирной таблице. Держалась вплоть до очной встречи с киевским Динамо. Десна проиграла 0:4 и сдулась. После того поражения пошла настоящая черная полоса. Сейчас команда находится на 9-й строчке в турнирной таблице и уже отстает от Динамо на 14 очков. Последняя победа Десны была полтора месяц назад, когда "северяне" минимально одолели Рух со счетом 1:0. После этого был вылет от Металлиста в Кубке Украины, поражения от Металлиста 1925 в УПЛ, поражение от Зари и два ничейных результата с Минаем и Александрией. Такая игровая форма говорит о том, что надеяться на интригу в этом поединке не приходится. Шахтер обязан брать три очка, тем более большое количество основных игроков получили отдых в кубковом матче против Черноморца.

Единственное, что может помочь Десне в этом поединке, так это если "оранжево-черные" раньше времени уверуют в свой итоговый успех и мысленно уже будут в своем следующем матче против Реала, который предстоит провести подопечным Роберто Де Дзерби уже 3-го ноября.

Статистика личных противостояний в УПЛ

Всего игр в УПЛ: 8 (7 побед Шахтера, 1 ничья)

На поле Шахтера: 4 (4 победы Шахтера)

Разница забитых и пропущенных голов: 18-6 в пользу Шахтера

Самый результативный матч: победа Шахтера 4:2 (2020)

прогноз 3:0

Сергей Горбаченко, Football.ua