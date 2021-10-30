Украина

Наставник Вереса высказался о предстоящем матче против Ингульца.

В рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги Ингулец ожидает домашний поединок против Верес.

Главный тренер ровненского клуба Юрий Вирт поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Ингулец укомплектован очень хорошими футболистами. Наверное, они рассчитывали на другие результаты. Мы ждем непростой игры, но мы привыкли к таким матчам. Мы сыграли на выезде с Рухом, где сменился главный тренер, и с Черноморцем, где команде тоже нужен результат, сейчас Ингулец, где результат тоже нужен. Каждой команде нужно добывать результат, как в нижней части таблицы, так и в верхней. Поэтому мы едем на настоящую битву.

Я сказал футболистам, что если мы уступим в борьбе, нам будет очень тяжело. Надо настраиваться. Я прекрасно понимаю, что будет сложно, тяжело в физическом плане. Думаю, на состоянии команды скажется последняя кубковая игра, но я попросил ребят потерпеть. Сказал, если будет хороший результат, вы заслужите 2-3 дня для того, чтобы отдохнуть и готовиться к следующим играм", — заявил Вирт в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Ингулец — Верес состоится сегодня, 30 октября, в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.