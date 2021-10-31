Украина

Экс-форвард Таврии рассказал о том, когда последний раз был в Крыму.

Экс-нападающий Металлиста, Таврии и ряда других клубов Владимир Гоменюк рассказал о том, когда последний раз был в Крыму.

По словам бывшего футболиста, крымчане считают, что ситуация на полуострове нормализировалась.

"Последний раз был в Крыму в 2018 году. Я продавал квартиру и понимал, что больше я сюда не вернусь. Крымчане считают, что у них все в порядке. Люди признают, что никакого голосования не было", — рассказал футболист.

Также Гоменюк рассказал о том, как к нему на игры Таврии приезжали наставники национальной сборной Украины.

"Еще Михайличенко приезжал на игры Таврии, а перед ним Блохин. Но там были Милевский, Воронин, Селезнев.. Конкуренция была сумасшедшая", — сказал Гоменюк в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.