Украина

Форвард первыми касаниями отметился результативным ударом.

В рамках 13 тура украинской Премьер-лиги луганская Заря громит харьковский Металлист 1925 со счетом 1:5.

На 76 минуте, при счете 1:4, Виктор Скрипник провел две замены: вместо Аллахьяра вышел Кристиан, а Шахаба сменил Овусу Фримпонг.

После выхода на поле ганский форвард первыми касаниями поразил ворота хозяев поле. На это ему понадобилось 20 секунд.

Видео гола:



Отметим, что в текущем сезоне Овусу забил уже четыре мяча в десяти играх во всех турнирах.

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