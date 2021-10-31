Форвард первыми касаниями отметился результативным ударом.
Овусу Фримпонг, ФК Заря
31 октября 2021, 21:13
В рамках 13 тура украинской Премьер-лиги луганская Заря громит харьковский Металлист 1925 со счетом 1:5.
На 76 минуте, при счете 1:4, Виктор Скрипник провел две замены: вместо Аллахьяра вышел Кристиан, а Шахаба сменил Овусу Фримпонг.
После выхода на поле ганский форвард первыми касаниями поразил ворота хозяев поле. На это ему понадобилось 20 секунд.
Видео гола:
Отметим, что в текущем сезоне Овусу забил уже четыре мяча в десяти играх во всех турнирах.
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